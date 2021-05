Grave situación en local de votación en Santiago: 13 mesas no están constituidas

En la comuna de Santiago, en el Colegio Salvador Sanfuentes, se está desarrollando una grave situación debido a que, hasta el momento no están abiertas todas las mesas, por lo que los votantes se quedaron sin sufragio. En una primera instancia, a las personas que llegaron a sufragar se les indicó que se devolvieran a sus casas y retornaran mañana domingo.

Votantes acusan que el delegado del local habría tomado la decisión de no constituir las mesas a pesar de la existencia de varios voluntarios. En redes sociales también sindican al jefe del local de votación como uno de los principales responsables del problema que aún mantiene a los electores sin poder desarrollar su sufragio.

De hecho, una de las apoderadas del local, señaló que “desde el inicio faltó que se conformaran muchas mesas en vez de fusionarlas como se hace en muchos otros colegios, acá se estuvo esperando que llegaran los electores y como supuestamente no llegaron no se conformaron. Pero muchas personas que eran de esas mesas estaban aquí afuera del local esperando, y no las dejaron ingresar porque no estaban conformadas las mesas”.

La mujer agregó que “a las 11 de la mañana cierran las mesas y todas las personas que estaban afuera, ofreciéndose para poder constituir las mesas les dijeron que ya no se podía porque se cerró el sistema. Aquí hay personas que están desde las 10:00 horas ofreciéndose para ser vocales y no les han permitido, y les están restringiendo su derecho a voto. Acá hay una obstrucción flagrante y muy clara al derecho a votar”.