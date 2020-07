Gremio gastronómico advierte situación crítica y pide suspender pago de patentes

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, aseguró que la industria gastronómica se encuentra en una “situación crítica” con motivo de la pandemia y solicitó al Gobierno la suspensión del pago de patentes comerciales.



“Necesitamos que el Gobierno y los parlamentarios entiendan que la industria gastronómica está en una situación crítica, y si no recibimos pronto ayuda directa, pasaremos a un estado terminal”, remarcó.



A pesar de que llevan más de un mes solicitando la suspensión del pago de patentes comerciales, en Achiga aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria. De hecho, señalan que cuando plantearon el tema, el Gobierno permitió que los municipios postergaran algunos pagos de patentes, excepto la de alcoholes.



“Postergar el pago es seguir recargando la mochila para fin de año, cuando el escenario seguirá siendo incierto, lo que se suma a que no todos los municipios han accedido a la postergación”, analizó Picallo.



“No se está dimensionando la gravedad del asunto y esa incomprensión profundiza el riesgo de que muera gran parte de la industria gastronómica en Chile. Aquí hay que entender que un gran número de restaurantes no tienen ingresos hace cuatro meses, que solo están acumulando deudas, y por lo tanto, no cuentan con recursos para pagar este tipo de patentes”, insistió el dirigente gremial.



Según recalcó, “como sector hemos valorado las medidas transversales que ha implementado el Gobierno a todos los sectores económicos, pero claramente son insuficientes para la industria gastronómica, y por lo mismo, venimos solicitando que se entregue ayuda directa y adicional que sirva como salvavidas en este momento tan crítico. Entre ellas, la suspensión de pago de patentes y apoyos para pagar arriendos e imposiciones, ya que la mayoría de las empresas no resiste más”.



El dirigente de Achiga recordó que en dos semanas vence el plazo para el pago de patentes del segundo semestre y advirtió que muchas empresas no están en condiciones de cancelar los permisos. “Hacemos un llamado para que en estas dos semanas que quedan se acoja nuestra solicitud de suspender el pago de permisos o se agudizará la situación de muchos restaurantes que ya están en un proceso agónico”, sostuvo.