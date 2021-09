Grupo de “Disidencia Socialista” se desmarca de Provoste y anuncia su apoyo a Boric

Un grupo de militantes del Partido Socialista (PS) anunció que no apoyará la opción presidencial de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y se sumarán “activamente” a la campaña del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



Autodenominado “Disidencia Socialista” y de “oposición a la dirección del partido”, encabezada por Álvaro Elizalde, el grupo pidió libertad de acción para apoyar a Boric tras “considerar que su programa de gobierno representa con claridad las ideas socialistas”, acusando que las propuestas de Provoste “no representan al socialismo”.

Entre los “disidentes” están el diputado Manuel Monsalve, quien lideró la campaña de la excandidata Paula Narváez, y los ex ministros de Mahmud Aleuy y Soledad Barría.



Indicaron también que harán lo mismo en las elecciones parlamentarias, donde apoyarán “a otros pactos de izquierda” en caso de que no vaya un socialista.



“El futuro de la izquierda está en Apruebo Dignidad con el PC, el Frente Amplio y las fuerzas ciudadanas que se han congregado tras el estallido social del 18 de Octubre. El PS debe dar un giro a la izquierda en su política de alianzas y generar las condiciones políticas para integrarse a ese bloque, independiente de si los y las socialistas integramos ese futuro gobierno o no. Acá no hay un interés por asumir cargos, acá hay una voluntad de construir un proyecto político de izquierda”, indicaron los disidentes.



Además, aseguraron que “la Convención Constitucional es el futuro de Chile, la respaldamos con fuerza y a los(as) convencionales de izquierda les daremos todo el apoyo político que sea necesario, partiendo por los(as) socialistas y ampliando ese respaldo a las fuerzas transformadoras de izquierda”.



En esa línea, rechazaron “la campaña de desprestigio y obstrucción hacia la Convención, encabezada por el Presidente Piñera, el candidato (Sebastián) Sichel y la derecha”.



También criticaron al “pobre rol de Elizalde y su directiva en la consulta ciudadana y el desconocimiento a la voluntad de la militancia que pidió liderar el proceso con Paula Narváez Ojeda y no con él”.



“El partido ha descuidado la institucionalidad, el Comité Central y la Comisión Política son espacios sin poder real. Sólo se hace lo que la directiva, como directorio empresarial, decide sin preguntar o consultando como mero trámite. El resto de las estructuras hacia abajo son formales, pero sin fuerza ni incidencia”, criticaron.



En esa línea, propusieron recuperar “espacios de democracia directa, participativa y vinculante para la militancia. Se debe reformar el partido para responder de forma temprana a los desafíos del presente, sin dejar a nadie atrás. Debemos tener nuestro propio estallido socialista y saltar los torniquetes que sean necesarios”.



Finalmente, llamaron “al pueblo socialista de izquierda, a juntarse y acumular fuerzas para volcar el socialismo a la calle, y sumarse a los cambios que exigió el pueblo el 18 de octubre para levantar un proyecto de izquierda para el Partido Socialista”.