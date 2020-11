Grupo transversal de diputados presentó proyecto para fusionar mesas el mismo día de elecciones primarias

Un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley para ampliar la facultad del director del Servicio Electoral para fusionar mesas receptoras de sufragios el mismo día de las elecciones primarias, cuando por circunstancias extraordinarias no se logra constituir la totalidad de dichas mesas.



La iniciativa nació un día después de que distintas personas acusaran que sus lugares de votación no fueron constituidos para las primarias de gobernadores y alcaldes. De hecho, el precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, advirtió la situación tras no poder ejercer su voto en la Escuela Libertadores de Chile, en la comuna de Santiago.



Al respecto, la diputada Andrea Parra, una de las impulsoras de la moción, sostuvo que “el día de ayer no pocos chilenos y chilenas se vieron impedidos de ejercer su derecho a voto. En la Región Metropolitana, por ejemplo, de un total de 8.817 mesas, solo se constituyeron 8.445, es decir, 372 mesas no lograron constituirse significando dejar a miles de ciudadanos sin ejercer su legítimo derecho a votar. Eso no puede volver a ocurrir. Es por ello que junto a otros colegas hemos presentado un Proyecto de Ley que faculta al Servel a fusionar mesas de votación el mismo día de la elección”.



“Nuestro país presenta cifras muy preocupantes de participación en las diversas elecciones, siendo la más baja las elecciones primarias, esto porque no tenemos una cultura de primarias y porque además el estado de Chile no ha hecho un trabajo de incentivar a la ciudadanía a participar en este tipo de elecciones”, añadió.



Además, explicó que, actualmente, “la Ley Nº20.640 que establece el sistema de elecciones primarias establece que el director del Servicio Electoral tiene la facultad de reunir dos o más mesas receptoras de sufragios, en forma transitoria, pero que esta decisión debe tomarse con 50 días de anticipación al día de la elección primaria”.



En esa línea, Parra manifestó que “la democracia se fortalece, sin duda, con más participación. Sabemos que los partidos y la política en general tienen mucho que corregir y trabajar, pero también es necesario poner acento en mejoras que desde el punto de vista práctico que faciliten la participación. La imposibilidad de ejercer el voto, ocurrida ayer para muchos y muchos, lesiona gravemente el esfuerzo de todos por mejorar nuestra democracia”.



El proyecto también fue firmado por Daniella Cicardini (PS), Andrés Longton (RN), Joanna Pérez (DC), Raúl Saldívar, Ximena Ossandón (RN) y Marcela Hernando (PR).