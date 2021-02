Guillier: “Con Gianina Figueroa ingresan las pymes a la Convención Constituyente”

Con la presencia del senador Alejandro Guillier, el diputado Jaime Mulet y diversos representantes de las organizaciones civiles, la candidata a constituyente por el Distrito 7, Gianina Figueroa, lanzó oficialmente su campaña este jueves en la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso.



“Chile necesita una mirada de unión, que sea inclaudicable frente a la injusticia, me siento muy honrada por encabezar este proceso de la mano de tantas y tantos dirigentes”, indicó la secretaria nacional de Unapyme.



El senador Guillier apoyó esta candidatura señalando que “con Gianina Figueroa ingresan las pymes a la Convención Constituyente”.



“No solo es una líder de organizaciones sociales, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, sino que ha dado una fuerte batalla por las pymes de la Quinta Región y nosotros necesitamos que el proceso constituyente sea protagonizado por ciudadanos como lo pidió Chile entero, gente nueva, pero que tiene experiencia en el territorio”, agregó.



Por su parte, el diputado Jaime Mulet, afirmó que “creo que esa voz tiene que estar en la Convención Constituyente, sino las grandes empresas van a seguir haciendo lo que quieren en Chile y ella que durante años ha defendido a las empresas de menor tamaño, con esa fuerza que tiene va a permitir contrarrestar la presencia que van a tener todas las grandes empresas”.



Gianina Figueroa Ipinza se presenta como independiente por el Distrito 7 con un cupo de Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en la lista Apruebo Dignidad.



La dirigenta porteña dijo que con su postulación a la Convención Constituyente, “damos un paso de esperanza frente a tanta rabia y frustración que hemos tenido este año. Vamos a ser capaces de construir un país distinto donde no haya tanta injusticia ni desigualdad”.



“Esta candidatura es muy legítima desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los gremios, desde las organizaciones de mujeres, con las cuales durante tantos años he trabajado. Ese respaldo además tan transversal a mí me emociona, y creo que está en sintonía con lo que pasa en Chile”, afirmó .



Las comunas que reúne el Distrito 7 son Concón, Juan Fernández, Valparaíso, Rapa Nui, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo.