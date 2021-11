Gustavo Quinteros: “No tengo ningún temor de que haya un contacto estrecho”

Cuando faltan dos días para el partido ante Unión Española, un duelo crucial en la electrizante lucha por el título con Universidad Católica, Colo Colo sufrió un nuevo caso de coronavirus.

El Cacique informó este viernes sobre un nuevo contagio de Covid-19 y que la persona se encuentra ya aislada, por lo que el club espera por la trazabilidad.

Sin embargo, el técnico del conjunto albo, Gustavo Quinteros, se mostró muy tranquilo y en conferencia de prensa expresó: “Lamentablemente el virus está en el mundo, afecta en todos los ámbitos. Vamos a tener que aprender a convivir con esto. Estamos tranquilos, porque el jugador está bien de salud. Estamos cumpliendo al pie de la letra el protocolo, pero sí estamos preocupados porque ya nos ha pasado y nos ha perjudicado muchísimo en partidos anteriores. Esperar que el jugador se recupere rápido y pueda volver a entrenar”.

“Los jugadores no se cambian juntos, están distanciados, no compartimos en espacios cerrados. Solo compartimos en la cancha, por lo que no debería haber ningún problema (con contactos estrechos). Los jugadores tienen vida social y familia, el virus está en la sociedad, no en Colo Colo. Estamos tranquilos porque cumplimos los protocolos”, añadió.

Además, agregó: “No va a haber problema, la gente que vino a hacer la trazabilidad se dio cuenta que estamos haciendo los protocolos. No tengo ningún temor de contacto estrecho”.

También, el estratego realizó un análisis de las últimas semanas: “Los últimos 2 o 3 partidos no jugamos bien. Hemos bajado el rendimiento por distintas circunstancias y cuando el equipo vuelva a su mejor nivel, no tengo dudas que vamos a asistir de mejor manera a los delanteros”.

“Entrenamos muy bien en estas dos semanas, recuperamos la dinámica e intensidad física. Hoy estamos al 100%. Enfocados en el domingo ante un rival que juega bien. Estamos confiados”, concluyó.