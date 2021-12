Gustavo Quinteros: “Si Paredes quiere volver a Colo Colo, tenemos que hablar con los dirigentes”

Durante los últimos días, en el medio surgió el rumor sobre la posibilidad de que Esteban Paredes, quien viene de consagrarse campeón y ascender con Coquimbo Unido, regrese a Colo Colo durante la próxima temporada.

Frente a esto, el técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, no le cerró las puertas al goleador histórico del fútbol chileno, y aseguró que dependerá de la dirigencia de Blanco y Negro.

“Si Esteban quiere volver al club, por supuesto que tenemos hablar con los dirigentes. Él es un ídolo del club. Yo no sé si está para jugar los 90 minutos, no sé físicamente, futbolísticamente puede ser un aporte importante ahora para la institución o para el equipo, eso es algo que me lo guardo para mí”, reconoció el estratego de los albos en conversación con radio ADN.

“A mí no me cabe ninguna duda que Esteban puede venir al club, a lo mejor no sé si para ser un refuerzo o para jugar 90 minutos, pero sí puede. Yo creo que las puertas abiertas las tendría que tener si quiere seguir aportando para el club, para los jóvenes, para la institución”, añadió el DT.

Además, Quinteros agregó: “Yo no soy nadie para cerrarle las puertas a Esteban Paredes, pero también hay que ser realistas, es un jugador que ahora no tiene una edad donde pueda desplegar su mejor fútbol, entonces en ese sentido se puede complicar”.

“Yo creo que Esteban le dio muchísimo a Colo Colo y hay que reconocerlo siempre, por eso yo para mí las puertas del club tienen que estar siempre abiertas para él”, concluyó.