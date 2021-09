“Hago más fe en la periodista que en usted”: La dura entrevista de Julio César a alcalde Tomás Vodanovic

El periodista Julio César Rodríguez este lunes tuvo una larga discusión con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en “Contigo en la mañana”.

En el marco de un reportaje de “Chilevisión Noticias”, donde salió a la luz un informe por el cual la comuna pagó 3 millones de pesos, el alcalde exigió su derecho a réplica y dijo que tal informe sí existe, pero que no lo pueden dar a conocer porque es algo “estratégico”, pero dicha respuesta, no convenció a Julio César.

En el comienzo del debate, intervino Monserrat Álvarez y por algunos pasajes ella y Julio César mostraron diferencias sobre las respuestas del alcalde.

“Yo estoy preguntándole. Estoy haciendo la pega de periodista. ¿O me retiro y hacemos una conversación de amigos?”, dijo Julio César cuando ,le parecía increíble que no conociera al asesor que su municipio contrató.

Vodanovic argumentó que el reportaje se dio la idea de que ellos pagaron por el trabajo de una plana de papel. “Esto es decir que le estamos pagando al profesor por escribir dos líneas y no por hacer su clase”, dijo. Pero Julio César le respondió: “No puede hacer público lo que hicieron. Es como rarísimo. Discúlpeme que se lo diga y sea tan frontal, pero hemos estado aquí media hora hablando de algo que no puede decir qué es lo que es”, afirmó.

Y agregó que “no sé cómo en manos de Marta Escalona (la periodista que realizó el reportaje) el informe de gestión podría sabotear su gestión de Gobierno (…) tenemos que hacer fe en usted y la hacemos, digamos. Pero también hago fe en mi compañera de labores, Marta Escalona. Y hago más fe en ella que en usted. Si me pregunta con quién me quedo”.

EL TENSO DIÁLOGO

Julio César: Tomás: ¿y por qué contrata un asesor externo para hacer una estrategia de Gobierno? ¿Usted no tenía estrategia de gobierno cuando llegó a Maipú?

Tomás Vodanovic: Sí, lo que yo creo Julio César es que cuando uno quiere impulsar un plan de Gobierno, ojalá rodearse de los mejores y las mejores. E internalizar a un profesional de esa calidad…

JC: Y si usted no lo conoce, ¿cómo sabía que era tan bueno?

Tomás Vodanovic: Por sus antecedentes. Es sociólogo de la Universidad de Chile. Tiene un máster en la Universidad de Georgetown. Hace clases en la Universidad Católica. Acompañó campañas exitosas…

JC: ¿Pero había trabajado con el Frente Amplio antes o no?

Tomás Vodanovic: Él sí, conmigo no.

JC: ¿Pero cómo no lo conocía si usted es del Frente Amplio, Tomás?

Tomás Vodanovic: Pero no nos conocemos todos. Esto no es un grupo de amigos.

Monserrat Álvarez: Es que si lo conociera a lo mejor habría sido más criticable. Hay que ser más mesurados en eso…

JC: No, yo le estoy preguntando. Estoy haciendo la pega de periodista. ¿O me retiro y hacemos una conversación de amigos?

Tomás Vodanovic: Julio César, yo creo que está perfecto. Lo que queremos es esclarecer este tipo de prácticas. Porque tienen un rol en el fortalecimiento de la democracia. Entiendo el rol que tiene que jugar los periodistas. Lo importante es que ese periodismo también sea riguroso y podamos distinguir. Uno, que no se pagan tres millones por un informe de media plana. Creo que es importante aclararlo. Y luego, el otro principio que podría estar en discusión es si los alcaldes tienen o no facultad para conformar equipos de confianza pequeños. Para impulsar planes de Gobierno.

“Los concursos públicos tardan más de 60 días. Yo para gobernar una institución de más de 4 mil trabajadores con los presupuestos que manejan, requiero rodearme de personas capacitadas para hacerlo. Y veamos entonces si esas personas son capacitadas o no. No creo que una persona se legitime por sus cartones, pero nadie podría desconocer las capacidades que tiene esta persona. Yo no contraté un amigo. No tiene ni mi edad, ni estudió en mi universidad ni veraneo con él. Es un profesional al cual hemos contratado…”.

JC: El reportaje de Marta Escalona, nuestra compañera de Prensa de Chilevisión, no era que contrató un amigo. Nunca se dijo eso. Yo lo vi dos veces el reportaje.

Tomás Vodanovic: Pero el reportaje presupone la idea de que estamos contratando personas para pagar favores políticos. Por trabajos que no valen eso o por trabajos no realizados.

JC: Yo creo que lo que dice la Monse tiene un punto. El reportaje ve esa plana que dice el administrador municipal y no ve lo que usted nos está contando, que hay un trabajo de terreno. Un trabajo de equipo que se hizo con gente que se hizo en la municipalidad.

Monserrat Álvarez: ¿Hay un informe de esa pega que costó 3 millones o es una asesoría más intangible, alcalde? ¿Por qué no lo muestran?

Tomás Vodanovic: Lo primero, distinguir lo que es informe de gestión de trabajo realizado. Cuando un profesor hace una clase tiene que poner en el libro un resumen de dos líneas de la clase para efectos administrativos. Esto es decir que le estamos pagando al profesor por escribir dos líneas y no por hacer su clase. Es muy distinto. El informe tiene dos cosas. Un informe público y otros de lineamientos que son internos de un Gobierno. Si quieren podemos hacer un informe….

Monserrat Álvarez: ¿Pero por qué no hicieron eso, para transparentar, por qué no dijeron el informe es este…?

Tomás Vodanovic: Pero Monse, a la periodista se le explicó todo esto. El administrador lo hizo (…) Aquí no hay ninguna irregularidad. Ningún choreo…

JC: Sí, pero este es un asesor que ha trabajo antes con el Frente Amplio, Tomás. Yo no puedo creer que usted no sepa que asesoró la campaña de Bea Sánchez. Trabajó con Bea Sánchez, trabajó con Giorgio Jackson. No sé. Creo que ahora está con Gabriel Boric. Creo que se lo levantaron a usted. Marta Escalona (la periodista del reportaje) dice que nunca le llegó el informe complejo de esa asesoría, Tomás.

Tomás Vodanovic: No, porque el producto final son lineamientos de gestión estratégica que no son públicos. Pero sí está el trabajo realizado y a ella se le explicó que son dos cosas distintas. El trabajo que una persona realizó por más de un mes al resumen administrativo de media plana que se entrega. No es información pública, pero no nos quedemos en eso, Julio César. Acá se trató de instalar que Maipú pagó más de tres millones de pesos por media plana. Eso es falso. Eso me gustaría que como dice el Sepu, me lo cedan.

JC: Este es un gasto reservado, porque usted no puede hacer público lo que hicieron. Es como rarísimo. Discúlpeme que se lo diga y sea tan frontal, pero hemos estado aquí media hora hablando de algo que no puede decir qué es lo que es. Tenemos que hacer fe en usted y la hacemos, digamos. Pero también hago fe en mi compañera de labores, Marta Escalona. Y hago más fe en ella que en usted. Si me pregunta con quién me quedo.

Tomás Vodanovic: Es que es como que tú me digas que todas las reuniones de gabinete que tengo estratégicas, los lunes, tengo que hacerlas públicas.

JC: Pero esa no están cuestionadas, pues alcalde. Esas no están cuestionadas. No sé cómo en manos de Marta Escalona el informe de gestión podría sabotear su gestión de Gobierno.