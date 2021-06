Haitianos se aglomeraron en el Registro Civil de Huérfanos

Entre 700 y mil personas de nacionalidad haitiana se aglomeraron la tarde de este lunes en la sucursal Huérfanos del Registro Civil, en la comuna de Santiago. Los migrantes concurrieron al servicio para solicitar un documento relacionado con sus cédulas de identidad vencidas.



Según explicó Rubén Rivas, director Metropolitano del Registro Civil, “sorpresivamente llegó una gran cantidad de ciudadanos haitianos, entre 700 y mil, todos con su cédula de identidad vencida. Ellos solicitan un documento que habitualmente entregamos pero no en estos volúmenes (…) que demuestra que lo que dice el plástico es válido”.



“No tiene mucho sentido solicitar ese documento, si el chip está en buenas condiciones, la información del documento va a aparecer en el plástico”, agregó.



Consignar que, debido a un decreto presidencial, las cédulas expiradas en 2019, 2020 y 2021 se encuentran validadas hasta el 28 de febrero de 2022.



Rivas detalló a 24Horas que “cuando tú les preguntabas la razón para venir hoy día, la verdad no aclaraban la situación. Algunos decían que el banco les estaba pidiendo el documento, otros que la municipalidad. En definitiva, creo que lo ocurrió es que alguna organización de ciudadanos haitianos comunicó esto y ahí masivamente concurrieron, porque no habían personas de otra nacionalidad, solo haitianos”.



Además, algunos de los presentes acusaban que no podían hacer trámites sin el documento. Al respecto, el directivo aclaró que “hemos conversado con distintas instituciones durante la mañana, y la verdad es que ninguna institución ha estado solicitando ese documento”.



“Las instituciones saben que las cédulas están vigentes hasta el mes de febrero, por lo que es muy extraño lo que pasó hoy día. Hacemos un llamado a los ciudadanos de Haití que están en nuestro país a que no tienen que venir para solicitar este documento. No es necesario. Lo que ellos tienen que hacer son los trámites para renovar su cédula de identidad”, explicó.



Rivas aseguró que se atendieron cerca de 1.000 personas: “Hicimos un esfuerzo, nuestros funcionarios nos pidieron atender a todo el mundo, hubiera sido complejo dejar personas sin atender, personas que llegaron incluso a las 5:00 de la mañana”.