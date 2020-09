Heraldo Muñoz a Jadue que apoya salida al mar para Bolivia: “No se hace populismo con la política exterior”

“Lea el fallo de La Haya si pretende ser Presidente de la República”, le señaló el presidente del PPD y excanciller, Heraldo Muñoz, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien manifestó que “yo estoy dispuesto a resolver el problema porque la relación con Bolivia hay que plantearla mirando no 200 años para atrás, sino que 200 años para adelante”.

El jefe comunal formuló estas declaraciones en el programa de Facebook Live del municipio “Una conversación sin maquillaje”, donde recibe preguntas de los vecinos de la comuna y, en general, de usuarios de la red social.



El presidente del PPD lo emplazó por Twitter afirmando que “la salida al mar para Bolivia no necesita resolución, pues la Corte de La Haya resolvió que Chile no tiene ninguna obligación de negociar acceso soberano al mar, como pretendía Bolivia al demandarnos. Defendimos en nuestra soberanía unidos y ganamos”.



Heraldo Muñoz lo llamó a que “lea el fallo de La Haya si pretende ser Presidente de la República. El fallo es inapelable y desechó todos los argumentos bolivianos. La relación futura con Bolivia debe ser sobre integración, sobre futuro, y no sobre territorios. No se hace populismo con la política exterior”.



Jadue le respondió por la misma red social que “para variar, no leyó toda mi declaración. Insisto, creo que eso debe decidirlo la ciudadanía mediante Plebiscito. Espero que alguna vez comience a valorar la opinión ciudadana”.



El excanciller contestó: “Sus declaraciones van en contra del sentir ciudadano, expresado reiteradamente durante nuestra defensa en La Haya. No cree falsas expectativas, ajenas al interés nacional. ‘Cosa juzgada’, alcalde; esa es la sentencia de La Haya. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia, punto”.

