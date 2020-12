Heraldo Muñoz solicita a Delgado que el Gobierno cumpla promesa de reforma a Carabineros

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, llegó este jueves a La Moneda, con el fin de reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tras lo cual sostuvo que hay un clima “mas favorable” en la relación con el Gobierno.



Según el timonel del PPD, el diálogo con el actual jefe de gabinete ministerial fue “franco” y se comprometieron a “mantener el contacto”, tras el congelamiento de relaciones de su partido y el Ejecutivo, luego del baleo a dos menores en la residencia Carlos Macera de Talcahuano.



El también precandidato presidencial valoró gestos como la remoción del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y las acciones del actual ministro, quien se dirigió al sitio del incidente tras lo ocurrido.



“Producto de la remoción de Rozas la situación cambió y también valoramos la actitud del propio ministro que fue a ver a los jóvenes baleados y que puso el acento más bien en ellos como víctimas y su señal en ese sentido fue positiva”, señaló Muñoz, quien agregó que “debo reconocer que él (Delgado) nos contactó oportunamente, pero nosotros no estuvimos en disposición de conversar si es que no era removido Rozas. Las cosas han cambiado, hay un clima diría yo más favorable, pero eso tiene que ver con acciones”.



En ese plano, Muñoz se refirió a temas como la reforma a Carabineros, anunciada por Delgado.



“Si es que el Gobierno no cambia, no respeta los Derechos Humanos, el derecho a manifestarse pacíficamente, sino se cumple con los protocolos establecidos, esa relación no puede existir. Así que esperamos hechos y no palabras, no simplemente gestos, sino que acciones concretas y que se refieran a la reforma profunda a Carabineros, eso no puede esperar más”, agregó y adelantó que recibió una respuesta afirmativa de Delgado, quien se comprometió a avanzar en reformar la carrera policial.



“El ministro nos ha dicho que se está en esa dirección y esperamos ver frutos, porque hasta ahora han habido promesas del Gobierno y se han quedado solamente en eso en promesas, así que esperamos hechos”, recalcó Muñoz.