Histórica participante de “Pasapalabra” se despidió del programa tras seis meses

El lunes se emitió un nuevo capítulo del programa “Pasapalabra“ de CHV, donde se vivió un emotivo momento: el adiós de una participante histórica.

Andrea Vergara, quien concursó en el espacio por 6 meses y más de 100 capítulos, se debió despedir tras perder ante Áxel Lira en “El Rosco”.

En la ocasión, la joven agradeció la experiencia. “Me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que he hecho acá“, remarcó, además de decir que le hubiese “encantado ganar El Rosco”.

“Los voy a echar de menos, esto ya era como una pega para mí. Han sido 6 meses. Si los de El Discípulo del Chef lloran cuando se van después de una semana, no me pidan que yo no llore”, señaló visiblemente emocionada.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Vergara compartió una especial publicación mostrando los 120 Roscos en que participó.

“Este es mi orgullo, el trabajo, perseverancia y el cariño que le puse a cada capítulo. A veces las cosas no son como queremos en su totalidad, pero yo me voy feliz, agradecida, llena de aprendizaje y con el corazón lleno”, escribió.

“Fue muy bonito sentirme capaz. Algo que nos cuesta a veces hacer, sobre todo a las mujeres, que escuchamos desde chicas que no somos suficiente, suficientemente buenas, simpáticas, inteligentes, bonitas, flacas, capaces, etc, etc“, añadió.