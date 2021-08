“Huevo” Valencia: “Hay que analizar lo que tenemos y ver si hay una necesidad de refuerzos”

Si bien en Universidad de Chile todavía no definen la continuidad del técnico interino Esteban Valencia y la renovación del goleador Joaquín Larrivey, en el cuadro azul ya estarían pensando en los posibles refuerzos de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Los nombres que surgieron como candidatos en las últimas horas son los de Lorenzo Reyes y Luis Felipe Gallegos, quienes ya tuvieron un paso por el club. El DT se refirió a ese tema.

“En esta ventana de refuerzos, el club está haciendo toda la gestión y el análisis para sumar algún refuerzo. Hoy tenemos un plantel de 34 jugadores, así que hay que analizar lo que tenemos y después ver la necesidad. Conozco a (Lorenzo) Reyes, porque lo tuve en el otro interinato, a (Luis Felipe) lo ubico porque se formó en el club y son nombres que el club estará analizando”, reconoció el “Huevo” en conferencia de prensa.

“Hoy no tengo la facultad para decidir, y si en algún momento el club pide la opinión, se la daremos. Es algo que quizás genera ruido en lo externo más que en lo interno. Yo creo que se están haciendo gestiones, y si a uno le piden la opinión, no me cabe duda de que la daremos, pero para nosotros lo principal es poner al plantel que tenemos a la exigencia que tiene la U”, añadió.

En cuanto al duelo de este domingo ante Cobresal, Valencia sostuvo: “El objetivo es seguir fortaleciendo la idea de juego, que el rendimiento de los jugadores vaya en alza, porque eso le ha dado un plus al equipo. Conozco al profe Gustavo (Huerta) y le gusta el buen juego, y vamos a tener que estar atentos para tomar el control, porque si no, no lo pasará bien. Está Reynero, Donoso y otros varios jugadores que son de riesgo por lo que debemos estar concentrados para estar a la altura”.

Por último, sobre los jugadores que finalizan contrato a fin de año, dijo: “Hemos sido claros, y entendemos que se van generando inquietudes de muchos jugadores que se está evaluando su continuidad, pero no hay duda de que esas situaciones se irán resolviendo. Siento que todavía hay tiempo para resolverlas, y nosotros tratamos de que el foco sea el rendimiento”.