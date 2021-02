Hugo Gutiérrez deberá enfrentar querella de la Armada en el mes de marzo

El próximo 10 de marzo, a las 13:00 horas, el recientemente renunciado diputado, Hugo Gutiérrez (PC), deberá presentarse vía Zoom a una audiencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía, debido a una querella en su contra presentada por 33 exoficiales de la Armada, quienes lo acusan de injurias.



Según informó La Tercera, luego de que Gutiérrez renunciara a su cargo en el Congreso para asumir su candidatura a la Convención Constitucional, el abogado Eduardo Riquelme, presentó una reposición advirtiendo que el querellado ya no contaba con fuero parlamentario.



Esto generó que la jueza de garantía, Frencis Fell, fijara fecha para la audiencia, en donde Gutiérrez y el vicealmirante (r) de la Armada, Jorge Huerta Dunsmore, querellante en la causa, tratarán de llegar a un acuerdo para encontrar una salida al conflicto.



En caso de que no se logre un entendimiento, se le consultará al exparlamentario si admite su responsabilidad en el delito por el que se le acusa. Si esto no se consigue, se procederá a la preparación del juicio oral simplificado, en donde se deberán ofrecer los medios de prueba correspondientes.



Los 33 exoficiales de la Armada se querellaron contra Gutiérrez luego de que este realizara declaraciones contra la institución.



El pasado 10 de agosto, el abogado señaló en su cuenta de Twitter que “concluí hace rato, después de leer tantas causas de DDHH, que la Armada chilena no es el brazo armado de la oligarquía, sino la misma oligarquía en armas, son históricamente golpistas, y me lleva siempre a desconfiar de su vocación democrática y su actuar”.



Posteriormente, en el programa “Barba Roja”, que semanalmente se transmite vía Facebook, Gutiérrez sostuvo que “yo siempre que digo las verdades sobre este grupo de genocidas que se llama la Armada chilena, que de chilena no tiene nada, debería ser la Armada de Vitacura, porque no tienen nada de chilenos, esos son unos total antipatriotas, nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre, y han matado al pueblo a punta de cañonazos”.



“Esa Armada es una asociación ilícita terrorista que en algún momento habría que disolverla”, sentenció.