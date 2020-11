Ignacio Gutiérrez deja “Buenos días a todos”: “No es una decisión fácil”

Ignacio Gutiérrez tomó una drástica decisión que sorprendió a muchos: dejó la conducción del matinal “Buenos días a todos”.

El animador habló con La Tercera respecto a esta situación, sobre todo considerando que esta es la segunda vez que “Nacho” deja el espacio matutino en menos de un año.

Precisa que tras su primera salida, a fines de 2019, “el canal me pidió volver porque había una crisis importante en el matinal. Pero hoy no hay ningún tipo de crisis. Me siento muy querido y no es una decisión fácil”.

En cuanto a ello, dijo que “siempre le he recomendado a la gente que se reinvente, que salga de la zona de confort, y yo sentía que no estaba haciendo nada de eso. En agosto más menos empezamos a hablar con el canal de mi salida y había que prepararla. No quería que las cosas fueran como el año pasado, que fue abrupto. Además cuando volví era por dos meses, pero en marzo no tenía ningún derecho a decir ‘yo volví por un programa social, por este tipo de programa’, había una pandemia entre medio y la verdad es que había que seguir adelante y apoyar al canal”.

“Me acerqué a los ejecutivos, les dije que había que preparar una salida, que esa salida fuera antes de que llegara la Mari (Godoy). El canal ahí propuso a Gonzalo, a Carola. También está Gino (Costa), el doctor Ugarte. Es un equipo que hoy día funciona bien. Es más, creo que con Carola y Gonzalo hacíamos un buen trío”, agregó.

Asimismo enfatizó que no existen conflictos personales con alguien del equipo, sino que la decisión obedece a temas netamente profesionales. “Llevo 9 años animando matinales, no tengo ningún tema con el matinal en absoluto, y la gente sabe que he sido un defensor de los matinales. Pero creo que es necesario emprender nuevos rumbos. Fue similar a lo que me pasó el año pasado, pero esta vez ha habido mucho amor, no hay una crisis en el programa, el año pasado había un ambiente muy distinto”, remarcó.

Por último, indicó que asumirá nuevos proyectos en TVN, pero aclaró que aún no puede profundizar en ello, pues será el canal el encargado informarlo en su debido momento tiempo.

Marcela Abusleme deja la dirección de prensa

Otro golpe sufrió TVN durante esta jornada. El canal comunicó que la periodista Marcela Abusleme dejó su cargo de directora de prensa de la estación luego de dos años en el cargo, y que Alfredo Ramírez (actual subdirector del área) asumirá en forma interina.

La profesional había sido elegida de manera unánime por el directorio en agosto de 2018, en reemplazo de Alberto Luengo.

“Juntos conseguimos volver a posicionar el área informativa de TVN en el lugar de relevancia que merece”, remarcó en un texto de despedida dirigido a sus compañeros.

Destacar que en el momento en que Abusleme asumió el cargo el noticiario central estaba en cuarto lugar, como consecuencia de una crisis de sintonía que venía arrastrando el canal desde hacía largo tiempo. Actualmente está en el tercer puesto, con un rating promedio de 9,1 puntos.