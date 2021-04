Impuesto a los “súper ricos”: Comisión de Constitución de la Cámara revisa este miércoles sus indicaciones

Para las 15 horas de este miércoles está programada una nueva sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia en la que sus participantes revisarán las indicaciones a la reforma constitucional que busca establecer por única vez un impuesto a los “súper ricos”.



A la cita están invitados el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, quienes participarán del debate respecto a la iniciativa que la semana fue aprobada en general en la Sala.



Sin embargo, pese a ser visada, debió volver a la comisión para evaluar y tomas decisiones respecto a las indicaciones que se le dio a la moción, que busca reunir fondos para ir en ayuda a las familias en medio de la pandemia y generar un financiamiento para poder impulsar una renta básica de emergencia.



Durante la jornada de este martes, justamente cuando el Tribunal Constitucional decidió no acoger el requerimiento del Gobierno para frenar el tercer retiro de parte de los fondos de pensiones y cuando el Presidente Sebastián Piñera terminó promulgando el proyecto ya aprobado en el Congreso, la diputada Camila Vallejo (PC) insistió en la importancia de avanzar en la tramitación del impuesto a quienes perciben las más grandes fortunas en el país.



“Hay algo que para nosotros y nosotras es muy importante de señalar: no estamos disponibles para seguir entregándole bencina a un Mercedes Benz del 80 que no funciona, es un modelo fracasado este modelo de las AFP y también decimos sumamente claro que si queremos hablar de impuesto a los que más tienen, que el Ejecutivo patrocine el impuesto a los súper ricos y no pase de contrabando una carga impositiva que va a afectar a las familias de clase media de nuestro país”, manifestó la parlamentaria, una de las principales impulsoras del proyecto.