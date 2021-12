Incendio en Castro: damnificados que perdieron sus documentos no podrán votar el domingo

De cara a las elecciones presidenciales, un grupo de familias sufrió pérdidas totales tras el megaincendio forestal que azotó Castro el jueves y que dejó al menos 140 casas afectadas y 500 personas evacuadas.



Ante eso, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, fue consultado sobre su posibilidad de sufragar y explicó que aquellos que perdieron sus documentos en el incendio, no podrán votar este domingo y que no existirán excepciones.



La normativa vigente no permite votar con el comprobante de renovación de la cédula de identidad. “No puede venir con la colilla del Registro Civil. Lamentablemente, nuestra ley es muy estricta de que tiene que ser con cédula de identidad o pasaporte y con la vigencia que también estableció otra ley, pero lamentablemente la ley es estricta en la identificación de los electores”, señaló Andrés Tagle.



Y agregó que “siempre hay electores que han perdido estos documentos antes de las elecciones y se quedan sin votar. Es lamentable la situación en Castro, pero no tenemos cómo remediarla”.