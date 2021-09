Informe Epidemiológico: 85 comunas no tienen casos activos de Covid-19

El tercer estudio sobre violencia en el sur reveló que, entre otras cosas, en el 88% de las causas por atentados incendiarios no se ha identificado al autor de los hechos. “Quienes trabajamos en la región nos estamos acostumbrando al miedo. No lo normalicemos, por favor, no es posible normalizar vivir, desplazarse y trabajar con miedo. Con temor a que a la vuelta de la esquina nos pueda ocurrir algo. Hoy esto ocurre en el sur de Chile. Si eso no es una grave crisis democrática, no sé lo que es”, dijo Patricio Santibáñez, presidente de la organización.