Inmaculada Concepción se realizará este martes sin peregrinación y misas con aforo de 200 personas

El ministro de Vivienda , Felipe Ward, junto al director del Parque Metropolitano de Santiago, Martín Andrade, y el rector del Santuario Cerro San Cristóbal, Carlos Godoy, dieron a conocer los horarios y medidas sanitarias adoptadas para la celebración de la Inmaculada Concepción el próximo martes.



Ward señaló que “el 8 de diciembre no va a haber peregrinación, sin embargo, los fieles van a poder asistir a siete misas que se han dispuesto en este lugar con un aforo de 200 personas máximas en cada una de ellas, a las cuales va a ser necesario inscribirse previamente en el sitio www.inscribirme.cl”.



El ministro agregó que “para quienes no puedan asistir, porque ya están los cupos llenos o porque han decidido no venir físicamente, van a poder seguir vía streaming las celebraciones en www.iglesiasantiago.cl o a través de Facebook o Youtube”.



Por su parte, el director del Parquemet, Martín Andrade, indicó que “por primera vez en más de 100 años no habrá peregrinación al Santuario, por una razón muy simple y muy importante, que es resguardar la vida de las personas”.



“En esta celebración de la Virgen vamos a tener medidas especiales, por lo tanto, el llamado es a no venir a peregrinar, salvo las personas que tengan sus inscripciones. El llamado es seguir la misa de manera online y a aquellas personas que quieran vivir su fe durante este día tan importante, poder asistir a las misas más cercanas y admirar esta virgen renovada que tenemos en el Parquemet”, añadió.



Sobre la apertura del parque ese día, el director aclaró que “es importante saber que el parque va a estar funcionando de manera normal el día martes, vamos a tener todos los accesos abiertos y solo estará cerrado el acceso al Santuario, excepto para las personas que ya estén previamente inscritas para poder venir a esta celebración”.



También se informó que los horarios de las misas serán a las 7:00, 9:00, 10:30, 12:30, 15:00, 17:00 y 19:00 horas. Para participar presencialmente de las misas hay que inscribirse en: https://www.inscribirme.cl/grupos/santuario-inmaculada-concepcion-del-cerro-san-cristobal o seguir la transmisión digital por www.iglesiasantiago.cl, Facebook: @Santuariodelcerro y Youtube: Santuario del Cerro San Cristóbal.



Además, para subir a la celebración del 8 de diciembre estará disponible el teleférico y los buses de acercamiento desde las 9:00 a 20:00 hrs. Los tickets se deben adquirir en www.telefericosantiago.cl



También se podrá subir hasta la cumbre de manera peatonal, sin embargo, los autos y bicicletas no estarán permitidos. Finalmente, habrá controles de acceso para verificar quienes estén debidamente inscritos.