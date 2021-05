Insulza por candidatura de Narváez: “Se cometió un error, faltó darla a conocer”

El senador (PS) José Miguel Insulza hizo una crítica a su partido político por el anuncio de la candidatura de Paula Narváez.



Un día después de que la encuesta CEP revelase que la abanderada de la colectividad solo tiene un 38% de conocimiento, un 20% de aprobación y un rechazo de 39%, Insulza aseguró que “se cometió un error” por proclamar a Narváez cuando su figura aún no era conocida por la ciudadanía.



“A mi juicio, se cometió un error. No diré quién lo cometió, desde luego no fue el presidente del partido (Álvaro Elizalde), quien conmigo vio claramente este problema que primero era hacer conocer a Paula Narváez y después proclamarla”, remarcó.



“Ella ha tenido que hacer el periodo que los candidatos se dan a conocer, lo ha tenido que hacer ya ungida oficialmente como candidata presidencial del Partido Socialista. Y, por lo tanto, eso ya es un factor que creo la ha colocado por detrás. Pero no cabe duda de que el grupo, que la situación de los candidatos de Unidad Constituyente, no está bien, y para eso tendríamos que resolver rápidamente la forma de llegar a un candidato único”, agregó.



De todas formas, Insulza descartó la idea de apoyar otras candidaturas de cara a las primarias de julio, justo cuando gana fuerza el nombre de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).



“Nunca he creído en las carreras políticas de emergencia. Yo creo que las carreras políticas se hacen sobre la base de una acción persistente a lo largo de los años que lleva a las personas donde están. Si usted me dice que existe un candidato o candidata que puede dar ese ancho, puede ser. Pero candidatos de emergencia, no creo que estemos para candidatos de emergencia”, subrayó.

Insulza sonó como carta presidencial del PS hasta la irrupción de Narváez, pero declinó su participación tras asegurar en enero a El Mercurio: “No tengo apoyo suficiente. Los candidatos no postulan cuando no tienen el apoyo suficiente, y yo, no he conseguido desarrollar suficientes apoyos”.