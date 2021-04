Intendente precisa que no hay fallecidos y que TNT causó la explosión en planta de ácidos Enaex de Calama

El intendente de la Región de Antofagasta, Rodrigo Saavedra, se refirió a la fuerte explosión registrada la tarde de este viernes en la planta de ácidos Enaex, ubicada al sur de Calama, y confirmó que hay un lesionado y ninguna persona fallecida. De todas formas, aseguró que se hará una nueva revisión para verificar dicha información.



“Afortunadamente, en el primer conteo de los trabajadores no tendríamos personas fallecidas. Si habría una persona con lesiones acústicas producto de la misma explosión. Por ese lado, se está trabajando con un segundo conteo para que no falte ninguno de los trabajadores y no registrar una muerte en el lugar”, explicó Saavedra a 24 Horas.



Señaló que en Calama están en fase 1 y que se había iniciado “un proceso de restricción vehicular para reducir la movilidad”. En esa línea, la autoridad gubernamental explicó que Enaex, la cual provee elementos explosivos asociados a la minería, “tiene acotado su funcionamiento”.



La autoridad regional explicó que despachó “al Seremi del Trabajo, Dirección del Trabajo y Seremi de Salud para comprobar que se respetaron los protocolos correspondientes”.



Saavedra explicó que el incidente fue causado por una “explosión de TNT”. Respecto al acopio de ácido, no habría ningún reporte que registre “elementos contaminantes”, aunque dicha información debe ser verificada por los servicios de salud en el lugar. Además, descartó que las viviendas aledañas se vieran afectadas por el evento.