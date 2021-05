Israel denunció el lanzamiento de tres misiles desde Líbano a su costa norte

Tres misiles se lanzaron este jueves desde Líbano hacia Israel impactando en la costa del norte del país, sin provocar daños ni heridos, aseguraron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Hace instantes, tres misiles fueron lanzados desde Líbano hacia el mar Mediterráneo cerca de la costa del norte de Israel”, comunicaron en su cuenta de Twitter las FDI.

El Ejército de Israel indicó que los proyectiles no causaron daños ni heridos, pues impactaron en el agua y que como se dirigían hacia un área despoblada, no se activaron las sirenas ni las defensas aéreas, publica The Times of Israel.

Asimismo, una fuente de seguridad libanesa confirmó el lanzamiento de misiles desde una zona del sur del Líbano y un testigo que se encontraba desde el lugar del lanzamiento dijo que los cohetes fueron lanzados desde el sur de la ciudad portuaria de Tiro, según informó la agencia DPA.

El lanzamiento fue atribuido a un pequeño grupo palestino y ocurrió sin el conocimiento de los milicianos de Hezbolá, según recoge el diario Haaretz.

El Ministerio de Salud palestino elevó a más de 100 los muertos por los ataques de Israel a la vez que continúan con los bombardeos y los altercados.

Según las últimas cifras, 103 palestinos han muerto en la Franja, de los cuales 27 son niños y, además, hay 580 heridos, mientras que siete personas han muerto en Israel, entre ellas una ciudadana india y un niño.

Las sirenas de cohetes han sonado en las últimas horas de este jueves en distintos puntos de Israel por el envío de cohetes desde la Franja de Gaza.

Según indican los medios israelíes, se produjo un fuerte bombardeo en el aeropuerto de Ben Gurión y decenas de cohetes se lanzaron a las ciudades de Ashdod y Ascalón, en el sur del país. A su vez, una sinagoga fue incendiada en Lod al producirse una noche más disturbios en esta ciudad central de Israel, que dejaron más heridos.