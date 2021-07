Jadue: “Compañeros de fórmula están haciendo caricaturas de nuestro programa”

El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, insistió este miércoles en sus críticas al Frente Amplio y a su abanderado, Gabriel Boric (Convergencia Social), a solo días de las primarias de Apruebo Dignidad.



Si el lunes el alcalde de Recoleta hizo noticia por acusar al abanderado frenteamplista, y a su coalición, de contribuir a que hoy en Chile haya “presos políticos” por aprobar en 2019 la idea de legislar el proyecto que incluía la denominada Ley Antibarricadas, en esta jornada volvió al ataque.



“Me ha llamado la atención la capacidad de algunos de andar pontificando y diciéndole a todo el mundo que otros se tienen que arrepentir. Aquí hay un hecho absolutamente objetivo y en nuestro país hay una ley que criminaliza la protesta social”, comentó el abanderado comunista.



Y añadió que “las mismas protestas sociales que en otras partes reconocemos como válidas, aquí son criminalizadas y hay quienes le abrieron la puerta a esa criminalización de la protesta social, y eso es un hecho objetivo, que yo no sé si los que abrieron le abrieron la puerta, ya lo dijeron, se arrepintieron. No anden buscando quienes se arrepientan porque efectivamente aquí no hay arrepentimiento”.



Asimismo, respondió a los dichos de Boric al respecto, quien manifestó que Jadue “sabe que eso es una caricatura, que es falso”, tildando la situación de un “exabrupto del cual debe estar arrepentido”, propio de una campaña a solo días de su cierre, recordando que el domingo se llevarán a cabo las primarias.



“También yo escuché que esto eran caricaturas. Bueno, a mí me hubiera encantado tener una campaña sin caricatura, pero desde un comienzo. Compañeros de fórmula están haciendo caricaturas de nuestro programa, de nuestra candidatura, que ellos son los que convocan, los dialogantes y nosotros no”, refutó Jadue.



“Pareciera ser que algunos no se enteraron de todo lo que hemos dialogado desde Recoleta y desde lo que hemos sido capaces de construir, incluso con alcaldes y alcaldesas de derecha, para llevar mejorías a la calidad de vida de todo Chile, entonces yo creo que efectivamente cuando uno se arriesga a jugar con caricaturas después tiene que enfrentarse a las respuestas”, cerró.