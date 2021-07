Jadue hizo llamado a “la unidad de la izquierda” tras la derrota ante Boric

El ahora ex candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, arribó a su comando establecido en calle Gorbea, en Santiago, para reconocer su derrota y el triunfo de Gabriel Boric en las primarias de Apruebo Dignidad.



En medio de un tumulto, el alcalde de Recoleta debió abrirse paso entre periodistas para poder entrar a su comando en medio de reiteradas consultas respecto a los pasos a seguir. Luego, el propio Jadue se dirigió al escenario dispuesto en el centro de su comando, donde saludó y reconoció la victoria de Boric.



“La tarea fundamental está en otro lugar, por lo que les pido que hagamos esto y sigamos trabajando para ganar la presidencia en noviembre. Fue un triunfo de los compañeros del Frente Amplio, contundente y claro, y no nos queda más que felicitarlos y ponernos todos y todas a disposición, porque el que ganara se convertirá en el próximo presidente”, inició el candidato del PC, quien tuvo incluso algunos problemas de audio previo a su reconocimiento de la derrota.



Jadue agradeció a instituciones, organizaciones políticas y ciudadanas que fueron parte de su campaña.



“Quiero agradecer a todos los partidos que están presentes en esta tarima”, señaló, haciendo énfasis a “los independientes y las independientes, que mucho antes que los partidos que están en el escenario, pusieron esta candidatura sobre la mesa. Se supone que las organizaciones políticas son entre comillas la vanguardia del pueblo organizado, pero en esta campaña donde todos y todas nos sentimos orgullosos, todas las organizaciones llegamos tarde”.



No obstante, hizo una autocrítica por la “falta de unidad” de la izquierda, que a su juicio impidió una victoria dentro de la primaria, y agradeció a los independientes nuevamente.



“Quiero ser autocrítico, porque si algún día esperamos que la izquierda, nuestra izquierda, gobierne Chile de verdad, debemos cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros. Porque a este resultado no nos llevó que la Concertación saliera a votar en nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar en esta primaria, sino que son nuestras propias debilidades. Hasta hace sólo seis meses nos tratábamos como adversarios y no estábamos unidos”, sostuvo, en referencia a los conflictos con el Frente Amplio y otras fuerzas de la centroizquierda.



“La unidad es la base fundamental de cualquier campaña de primarias, y no la tuvimos. Para los desafíos futuros, incluyendo la presidencial de noviembre donde yo de verdad espero que Gabriel Boric sea presidente de Chile, en vez de pelear entre nosotros y tratarnos de todos los epítetos que no repetiré, porque no son gratos, espero que los dejemos de lado y empecemos a construir la unidad del pueblo. Porque esta falta de unidad, no puede tener al pueblo esperando los cambios que Chile necesita”, cerró.



Tras el reconocimiento del triunfo del diputado de Convergencia Social, el abanderado comunista se dirigirá al comando de Boric para felicitarlo oficialmente.