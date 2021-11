Jadue se retractó de sus dichos contra los votantes de Parisi: “Fue un error”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se retractó de sus dichos contra los adherentes del excandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, a los que a los que calificó de “individualistas” y que lo único que buscan es “más plata en los bolsillos”.



Después de las críticas recibidas por parte de Parisi, del PDG y también del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el jefe comunal ocupó su cuenta de Twitter para decir que “por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error”.



“Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile”, añadió.



En declaraciones realizadas al programa online “Sin Maquillaje”, Jadue dijo que “cuando uno mira las regiones en donde él destaca por votación, uno mira que son regiones profundamente mineras”.



Agregó que “es el perfil del trabajador de las zonas mineras, que además tienen un acceso privilegiado a internet y son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase”.



“Lo único que buscan es más plata en los bolsillos, como los bonos de término de conflicto”, aseguró.



Ante esto, Parisi le respondió diciendo: “Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? Daniel Jadue, no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos”.



A su vez, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad también se desmarcó de las expresiones del alcalde de Recoleta y afirmó que “yo no creo que tenga razón”. Recordó que los sueldos en Chile son bajos y “por supuesto que requieren más recursos y eso no está mal”.