Jadue y cercanía con proyecto de Pedro Castillo en Perú: “Hay similitudes”

El abanderado comunista a La Moneda, Daniel Jadue, se refirió al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien lleva la delantera de los sufragios, en los comicios presidenciales, en el país vecino.



Jadue fue consultado si se siente cercano al proyecto de Castillo, ante lo cual declaró no conocerlo en detalle, pero que sí se pueden identificar algunas similitudes.



“Puedo imaginarme en marcos de responsabilidad que como es un proyecto anti neoliberal y que pretende transformaciones profundas, que ha comprometido una nueva Constitución hecha en Asamblea Constituyente y por lo tanto que ha dejado hablar y pretende dejar hablar al pueblo, más de algo en común podemos tener, pero no conozco el programa”, remarcó.



El alcalde de Recoleta tomó un punto en común para reflexionar: “Vemos rasgos que son comunes como la superación del neoliberalismo, la crítica al modelo, el intento por dar igualdad, la preocupación por las zonas rurales y ahí quizás hay un punto muy parecido a lo que pasa en nuestro país”, apuntó.



“Las zonas rurales en nuestro país están absolutamente abandonadas. Los gobiernos locales tienen el porcentaje de área rural de sus comunas absolutamente sin ninguna visión. Eso es un atentado que debilita la posibilidad de mantener estos sistemas de vida que son fundamentales para todo país”.



“Allá en Perú y acá en Chile tenemos el mismo problema, por lo tanto será algo que tenemos que abordar porque hoy día se puede destruir el medio ambiente en estas zonas, las comunidades no pueden decir nada y tienen que subordinarse al abuso de las grandes empresas nacionales que cometen delitos medioambientales. Eso es algo que no se puede dar en el futuro ni en Perú, ni acá, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo”, cerró el candidato.