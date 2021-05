Jadue y crimen de carabinero: “Ningún asesinato puede ser celebrado ni justificado”

Los candidatos presidenciales lamentaron y condenaron el fallecimiento del sargento primero Francisco Benavides, quien perdió la vida la tarde de este lunes en Collipulli tras recibir un impacto de bala al volver de un procedimiento de corte de ruta en La Araucanía.



El hecho no dejó a nadie indiferente y distintos abanderados se refirieron a la situación en sus redes sociales, asegurando que debe existir un cambio en la Región de La Araucanía, afectada por distintos ataques durante los últimos meses.



Ese fue el caso del alcalde de Recoleta y abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien manifestó que “ningún asesinato puede ser celebrado ni justificado. Mis condolencias a la familia del Carabinero muerto y una dura condena a quienes cometieron este crimen. Gobierno debe reconocer el fracaso de su política represiva y dar un giro para frenar la violencia en la zona”.



Por su parte, la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, escribió que “condeno el acto de violencia que terminó con la muerte de un carabinero en Collipulli. Mis condolencias a su familia. Es lamentable que el Gobierno aún no responda a esta situación de inestabilidad, mantenga su estrategia errada, centralista y parta culpando a otros”.



Desde el oficialismo, Ignacio Briones (Evópoli) sostuvo que “Francisco Benavides García, carabinero, padre de 3 hijos, ha sido asesinado en Collipulli, víctima de la violencia terrorista que se vive en la Araucanía y de un Estado que ha fracasado de forma rotunda en proteger a las personas de la región. Mis condolencias a su familia”.



En esa línea, la carta independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, comentó que “la violencia en la Araucanía no da para más. Insistimos: es vital que se apliquen las medidas extraordinarias contempladas en la Constitución. El Estado de Sitio es una de ellas. Es hora de proteger a miles de familias y emprendimientos que quieren vivir en paz”.



“Tristeza al recibir la información del cobarde asesinato del sargento Benavides. Mis condolencias a su familia y Carabineros. No podemos seguir lamentando atentados y muertos, debemos entregarles respaldo a las policías y restablecer hoy el estado de derecho”, reflexionó, en tanto, el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín.