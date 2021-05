Jadue y el escenario de las presidenciales: “La unidad es con el pueblo de Chile”

El alcalde de Recoleta y presidenciable del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, está ganando las elecciones municipales de la comuna que ya ha comandado por dos periodos consecutivos.



De acuerdo a las cifras entregadas por el Servel, con el 9,66% de las mesas escrutadas, el jefe comunal se impone con el 64,41% de las preferencias a la carta de la UDI, Mauricio Smok, quien apenas ha recibido un apoyo del 22,83%.



Pero más allá del triunfo en Recoleta, Jadue destacó los resultados obtenidos por las listas de oposición en la elección de convencionales constituyentes, donde Apruebo Dignidad -donde está incluido el PC- ha obtenido el 18,35% de las preferencias.



“Los sectores que buscan las transformaciones reales de este país han logrado un triunfo tremendo, y eso consolida la necesidad de una Constitución absolutamente democrática y hecha desde la base, sino también la necesidad de tener en el futuro cercano un gobierno popular, cercano, que sea el encargado no solo de instalar esa Constitución, sino de liderar todos los cambios y con una unidad irrestricta por el pueblo de Chile”, sostuvo Jadue



“Esta es una señal concreta de que el Gobierno tiene que empezar a gobernar para todos los chilenos y no solo para la zona oriente de este país”, complementó el jefe comunal.



El precandidato del PC también tuvo palabras para el magro escenario que tiene la ex Nueva Mayoría en los comicios, asegurando que “con los resultados que estamos viendo hasta ahora, que no son definitivos, también hay un mensaje claro de que van a tener que hacer un giro si quieren volver a tener la confianza de la ciudadanía”.



Asimismo, el jefe comunal reiteró que seguirá insistiendo “en la primaria más amplia para llegar con un solo candidato”, criticando los llamados a una unidad programática, remarcando que “algunos creen que la unidad es de las directivas de los partidos y no. La unidad es con el pueblo de Chile”.