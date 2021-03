Jaime Mulet: “No se ha demostrado que por el hecho de ir a votar aumentan contagios”

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reiteró su postura de no postergar las elecciones de abril, señalando que no hay evidencia que indique que tras la acción de ir a votar aumentaron los contagios, haciendo alusión a la pasada elección del 25 de octubre.

Al respecto, el parlamentario señaló que “sin duda es un tema controversial, pero creo que no hay que postergar las elecciones, porque no se ha demostrado que por el hecho de ir a votar las posibilidades de contagio aumentan. Al contrario, creo que se podrían aprovechar las jornadas de votación también como una campaña para hacer prevención, hacer una campaña cívica para entregar los elementos, la disposición, el conocimiento para que la gente se convenza de las medidas que cada uno tenemos que tomar para evitar el contagio. De manera que postergar me parece hoy día más arriesgado que no postergar”.

Asimismo, el precandidato presidencial de la FRVS recalcó que este domingo para el Gobierno debería ser más importante ir con ayuda económica a la ciudadanía encuarentenada que lo está pasando mal, que estar tan preocupado de hacer alocuciones en la televisión intentando postergar un proceso eleccionario, por lo que aprovechó la oportunidad para reiterar la urgencia de aprobar el proyecto de Tercer Retiro del 10%, del que es autor.

“Creemos que el gobierno no está haciendo bien la pega en la pandemia, lo hemos dicho una y otra vez, y es fundamental llegar con ayuda económica a la ciudadanía. Como el gobierno no lo hace de manera masiva, con una base amplia y universal, hemos recurrido al tercer retiro. Los que ideamos esta fórmula de retiro de fondos estamos luchando por un tercer retiro, de tal manera que estamos esperando que las dos cosas se hagan rápido, que se haga el proceso electoral pero que también la gente que está cuarentenada, que es una parte importante del país, tengan ayuda, aquellos que quedan sin recursos, creemos que eso es tan importante como lo otro”, concluyó Mulet.