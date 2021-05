Jiles acusó a la oposición de “miserable” por negociar “en la cocina de Yasna”

La diputada y candidata presidencial del Partido Humanista, Pamela Jiles, volvió a criticar el diálogo del Gobierno con la oposición -a través de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC)-, en el marco de los “acuerdos mínimos comunes” propuestos por el Ejecutivo para buscar soluciones económicas durante la pandemia.



Mediante una vocería, la abanderada criticó a la “oposición” y a la “clase política”, acusándola de “miserable” por “negociar con asesinos”.



“No se negocia con quien tiene las manos manchadas con la sangre de mi pueblo. Esto es una capitulación aceptable que mis nietos les van a cobrar muy caro. Bájense todos de la cocina de Yasna de una vez”, cuestionó la parlamentaria.



Además, Jiles criticó los intentos por reintegrar al Partido Comunista y al Frente Amplio a las mesas convocadas por La Moneda.



“Están intentado hacer un acuerdo espurio, intentan volver a subir al Partido Comunista y a Giorgio Dance (Girogio Jackson) y Boris Dance (Gabriel Boric) a la cocina de Yasna, metiéndole royalty e impuesto a súper ricos. Mi pueblo no va a permitir que nuevamente pacten con un asesino y le salven el cogote”, agregó.



La legisladora aseguró que no es necesario llegar a acuerdos con el Palacio para despachar iniciativas: “¿Pactamos con un asesino para el primer, segundo y tercer retiro? El camino es claro. Acá se legisla sin acuerdos que le salven el cogote a Piñera. Acá se imponen las leyes con la fuerza de mis nietos, movilizados en la calle. Esa es la fuerza que tenemos hoy día, ninguna claudicación con el asesino”.



Por otro lado, aseguró que su par en la Cámara y también candidato presidencial, Gabriel Boric (CS), no está alcanzando las firmas para postular a La Moneda.



“Parece que ‘Boric Dance’ no solo no está juntando las firmas, sino que la gente se está desuscribiendo de su campaña. Penita. En el caso de ‘la abuela’ -como se autodenomina Jiles-, solamente le importa estar en el corazón de su pueblo. Estoy trabajando todos los días, como lo he hecho siempre, por mi pueblo. Si mi pueblo quiere que junte las firmas, la juntaré, si no quiere que las junte, y llegue a la presidencia por otra vía, así será”, indicó.



Al ser consultada por su campaña política, la diputada aclaró que “no estoy pensando en las burocracias ni en las ‘intringuilis’ del Servel, pero hay otros que si están pensando. A ‘la abuela’, lo único que le importa, es estar en el corazón de su pueblo. Él me mostrará el camino y mi futuro político, si es que lo tengo”.



“No me voy a entretener en el camino juntando firmas, como tampoco me voy a entretener en lo que han hecho otros. En esta reunión que cito Carlos Maldonado a toda la oposición, para llegar a una primaria sin exclusión, se ha propuesto por parte de algunos desesperados, que tienen problemas de firmas, que hagamos una ley express para salvarlos, para ampliar el periodo de las firmas. La abuela les dice, váyanse para la casa”, agregó.



“No más privilegios para la clase política miserable, hagan leyes express para sacar a mis nietos del hambre, no para instalarse ustedes como candidatos”, cerró.