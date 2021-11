Jiles tras rechazo a 4° retiro en el Senado: “Preparémonos para el quinto”

La diputada humanista, Pamela Jiles, dijo que es “una buena noticia” el rechazo del Senado a la idea de legislar el cuarto retiro a los fondos previsionales, ya que, agilizará la tramitación y permitirá que se ingresen menos indicaciones. Además, llamó a prepararse para un quinto retiro.



Siendo una de las principales impulsoras a los retiros a las AFP y a las rentas vitalicias, Jiles destacó que la decisión de la Cámara Alta “para la ciudadanía, dentro de lo posible, es una buena noticia”.



La parlamentaria adelantó que “vamos a tener en algún momento un cuarto retiro con menos letra chica, sin candado al resto de los retiros, con la posibilidad de seguir presentando proyectos de retiros, y con una tramitación más rápida que la que habría habido si se queda en el Senado, donde tipo febrero estaríamos viendo el cuarto retiro, totalmente ‘tijireteado'”.



Agregó que ella no será considerada en la mesa que revisará el proyecto. “Me encantaría estar en esa comisión mixta, pero no tengo ninguna posibilidad, porque los senadores, las fuerzas políticas hegemónicas, particularmente los que tienen candidatos presidenciales de la voltereta, van a seguir intentado perjudicar el proyecto de cuarto retiro”, consignó.



“Ninguna fuerza política quiere un cuarto retiro ni quiere más retiros. Se han visto obligados por la estrategia del pueblo y de ‘la abuela’ a tener que ponerla en tabla por razones de interés electoral. Si no tuviéramos una elección el 21 de noviembre no estaríamos hablando del cuarto retiro”, añadió.



Por otro lado, Jiles aseguró que enviar la iniciativa a la comisión mixta “no hace posible que estos senadores le pongan candado a un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo retiro”.



“Ha quedado abierta la puerta para un quinto retiro una vez que se termine de tramitar este, que era exactamente lo contrario del objetivo del Senado, que hasta ahora no ha logrado encontrar una fórmula para ponerle candado a los retiros”, añadió.



Añadió que la tramitación difícilmente se concretará antes de los próximos comicios. “El paso a comisión mixta apura esta tramitación, por supuesto no va a ser antes de la elección del 21 (de noviembre), pero va a ser menos lenta de lo que ellos tenían pensado. Por lo tanto, preparémonos para el quinto”, cerró.