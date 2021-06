Jiménez y su ausencia en Copa América: “La explicación no la puedo dar yo”

Luis Jiménez estuvo presente en la convocatoria de la Selección Chilena para la última doble fecha clasificatoria ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, no fue considerado por Martín Lasarte para formar parte de la nómina de La Roja para la Copa América 2021.

El “Mago”, en conversación con Radio La Clave, comentó respecto a su situación: “La explicación de por qué no estoy no la puedo dar yo. No hubo conversación sobre eso con el entrenador, aunque tampoco la hubo antes de que me citara. Cuando he ido me entero cuando sale la lista. Nadie me llama antes”.

También tuvo palabras para la gestión de “Machete” al mando de la dirección técnica de Chile: “Me ha gustado cómo ha trabajado. En la Selección es poco el tiempo para trabajar. El fútbol se mide con resultados y con Bolivia no fue bueno, pero pensando a largo plazo es la forma, se debe seguir trabajando y seguir creciendo”.

Finalmente analizó las posibilidades de La Roja para clasificar al Mundial de Qatar 2022: “Mis conclusiones son que hay opciones de clasificar si mejoramos la eficacia. (…) La sensación que me deja es positiva. Todas las selecciones han mejorado y eso hace más difícil la clasificación. Pero tengo fe absoluta de que vamos a clasificar”.