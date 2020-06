Juez Carroza ordena traslado de 8 condenados por DDHH a hospitales de FFAA por Covid-19

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dispuso el traslado a los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas de ocho reos que se encuentran cumpliendo condenas en el penal de Colina 1 por delitos de lesa humanidad.



Tres de los internos trasladados se encuentran con diagnóstico positivo de Covid-19 y recibiendo el tratamiento médico en los respectivos centros asistenciales. Los restantes cinco son sospechosos de la enfermedad.



Asimismo, el magistrado ofició a los alcaides de los recintos penitenciarios de Colina 1, Punta Peuco y Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino Buen Pastor para que ante eventuales sospechas de Covid 19 positivo se disponga el traslado de los internos a los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden, respectivos, y no a los hospitales penitenciarios de Gendarmería.



La Corte de Apelaciones de Santiago, en tanto, rechazó las solicitudes de dos ex agentes de la DINA, general (r) Raúl Iturriaga y brigadier (r) Pedro Espinoza, para cumplir cuarentena en sus domicilios.



El tribunal de alza capitalino no acogió las peticiones efectuadas por las defensas de ambos ex uniformados, por lo que deberán seguir recluidos en el penal de Punta Peuco, sujetos a las medidas dispuestas por Gendarmería.