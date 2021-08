Julio César denuncia en vivo que un amigo que licitó en Viña del Mar le solicitaron coimas dos veces

El conductor y periodista Julio César Rodríguez reveló en “Contigo en la mañana” un hecho de corrupción en la Municipalidad de Viña del Mar.

El hecho ocurrió luego de un reportaje que abordó las polémicas de la exalcaldesa Virginia Reginato, a quien el Tribunal Calificador de Elecciones inhabilitó de su actual cargo de concejala, debido a un “notable abandono de deberes” mientras era alcaldesa.

Su gestión dejó a Viña del Mar con un déficit de $17 mil millones, detectado en 2017. En la actualidad creció hasta los $20 mil millones.

Tras el visionado del reportaje, visto por el panel integrado por senador PS Álvaro Elizalde, el diputado PPD Rodrigo González, la exconcejala de Viña Marcela Varas y el diputado RN Sebastián Torrealba, Julio César Rodríguez dijo que acababa de recibir un dato de cómo eran las cosas en el municipio de Viña del Mar.

El “dato”, se lo mandó un amigo que trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Según el periodista, dicha empresa participó de alguna licitación en dicho municipio y se encontró con exigencias de coimas.

“Me voy a tomar un segundo para leer una cuestión que me manda uno de mis grandes amigos. Sólo lo hago para aportar”, dijo Julio César.

“Él es ejecutivo de una empresa grande de telecomunicaciones. ‘Hace años participamos en una licitación en la Municipalidad de Viña. Tuvimos la mejor oferta, evaluación y selección de empresas. Nos adjudicamos la licitación. En la entrevista me pidieron sin ninguna vergüenza el pago de comisiones, coimas. Obviamente no accedimos y perdimos la licitación’”, contó el conductor.

Pero el asunto no terminó allí: “‘Solicité entrevista con un concejal y este me dijo que me ayudaría pero que eso me iba a costar. Plop. Obviamente no hicimos nada y nos retiramos’. Sólo lo comento para que una fuente confiable demuestre cómo eran los hechos en esa época. O sea, uno lee esto y queda desmoralizado. No tenían dónde acudir”, cerró.