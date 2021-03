Kast destacó proyecto para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos

El senador Felipe Kast (Evópoli), valoró el anuncio del Presidente Piñera, luego de que informara la presentación de un proyecto de ley que busca facilitar el cobro de pensiones alimenticias.



“Quisiéramos no tener que obligar, por cierto. Pero las cifras lo avalan y esta iniciativa busca que nunca más la responsabilidad y el costo de la educación y formación de los niños sea exclusiva de la madre. No es justo y nunca lo ha sido. Esperamos con esto equiparar la cancha en la crianza e igualar una labor que siempre debió ser compartida”, destacó el senador.



Desde el 2018, el parlamentario ha estado impulsando la creación de un Dicom de pensión de alimentos. El año pasado estuvo 4 meses trabajando en una mesa técnica con expertos en la materia.



Kast señaló que “en esta materia la verdad es cruda, dura y tiene cara de mujer. En Chile el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos. Y de estas mujeres dos tercios no reciben ninguna pensión de alimentos por parte de los padres de sus hijos y tienen que enfrentar solas la crianza, la formación de sus hijos. Actualmente existen más de 70 mil casos de niños y niñas que no reciben su pensión alimenticia, lamentablemente, 1 de cada 5 condenados a pagar pensiones, no lo hace”.



Respecto a un grupo de parlamentarias de oposición que han rechazado los anuncios del Presidente, Kast aseguró que “quedarse pegado en quién presentó o no el proyecto, a quién se le ocurrió la idea… es quedarse en la pelea chica”.



“Todos sabemos que habían muchas iniciativas en esta línea en la Cámara y en el Senado, pero necesitaban el patrocinio del gobierno. Además, parlamentarias que hoy fueron a La Moneda a criticar el anuncio, participaron en la mesa técnica que convocó el ejecutivo, entonces no se entiende que hoy rechacen el producto de lo juntos logramos en una mesa transversal. En ningún caso el Presidente está negando la labor que hemos hecho desde el parlamento”, remarcó.