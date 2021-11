Kast refuerza su equipo económico y suma a Sylvia Eyzaguirre, Patricio Rojas, Sebastián Claro y José Luis Daza

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó a los nuevos rostros que se sumarán a su equipo económico frente a la segunda vuelta contra la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El foco del equipo será la sostenibilidad fiscal.



Las incorporaciones ocurren después de que los partidos que conforman la coalición de gobierno –RN, la UDI, Evópoli y el PRI- anunciaran su respaldo al líder del Partido Republicano tras la derrota de Sebastián Sichel en primera vuelta.



Precisamente uno de los economistas que se suma a Kast es Patricio Rojas, quien fue jefe económico de la campaña de Sichel. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y tiene un magíster en Economía de esa misma universidad y un doctorado en el MIT. Pasó por el Banco Central y entre 2000 y 2005 fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Finis Terrae.



A Rojas se suma Sylvia Eyzaguirre, quien en su momento bajó su candidatura a la Convención tras oponerse a compartir cupo con Teresa Marinovic, quien entonces fue carta de los Republicanos.



“Quiero agregar la generosidad que han tenido los distintos partidos de Chile Vamos, que han ido incorporando ideas o personas. Un reconocimiento especial a Sylvia Eyzaguirre. Tuvimos diferencias políticas en algún momento, pero claramente cuando queremos enfrentar la situación de Chile, nos tenemos que unir”, destacó Kast durante la presentación.



Eyzaguirre es investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y licenciada en filosofía de la Universidad de Chile. Ha sido asesora del Ministerio de Educación y actualmente es miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, del consejo asesor social de COES, Fundación Súmate (Hogar de Cristo) y de Chile Dual (Fundación Técnico-profesional).



Además, se sumará el nombre Soledad Arellano, ingeniera comercial y ex subsecretaria de Evaluación Social durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.



También se unirá José Luis Daza, doctor en Economía radicado en Nueva York y otrora director de investigaciones de mercados emergentes dek Banco J.P. Morgan; el académico Claudio Lucarelli; y Sebastián Claro, vicepresidente hasta 2017 del Consejo del Banco Central.



Ellos se incorporarán a quienes ya formaban parte del equipo del presidenciable: Eduardo Guerrero, jefe del área económica de Kast que desde 2019 forma parte del think tank, Ideas Republicanas; y la economista Cecilia Cifuentes, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile.



Durante la presentación, Kast destacó que “ellos, más las personas que se nos van a seguir incorporando, van a marcar la diferencia. Para nosotros, la recuperación de la economía, el equilibrio fiscal, es fundamental. Los ejes programáticos que tenemos en temas de seguridad ciudadana, tanto en el tema de la delincuencia, como el narcotráfico, son fundamentales y requieren muchas veces reasignación de recursos”.



Respecto a las incorporaciones provenientes de Chile Vamos, Kast advirtió que “para nadie es fácil después de una elección, tras las tensiones que generan las primarias y después las elecciones presidenciales, decir ‘ayúdeme’. Uno podría decir ‘no quiero ayuda, gané solo y me voy a mantener solo’. No es así”.



“Y otro podría decir ‘yo no te voy a ayudar, teníamos demasiadas diferencias’. Cuando uno tiene una causa común, que en este caso son los chilenos más vulnerables, nosotros podemos deponer ciertas diferencias para unirnos”, agregó.



El aspirante a La Moneda fue consultado por la ausencia de Ignacio Briones, exministro de Hacienda y otrora candidato presidencial de Evópoli.



“Tengo la mejor opinión de Ignacio Briones. Asumió un desafío en un momento crítico del país y todos estamos agradecimos del gesto que tuvo, de tomar el Ministerio de Hacienda en un momento donde no habían muchas personas dispuesta de hacer ese sacrificio. Una cosa es que él no se incorpore activamente, pero eso no quiere decir que él no esté dispuesto a colaborar y a poner a disposición sus ideas, los proyectos de ley que él elaboró junto con otras personas, y que nosotros quizás, si somos elegidos gobierno, podemos potenciar”, consignó Kast.