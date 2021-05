Kast: “Ser vocal es un deber y lo voy a cumplir como corresponde”

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a su designación por parte del Servicio Electoral (Servel) para ser vocal de mesa en las elecciones de este 15 y 16 de mayo, deber que, aseguró, cumplirá en su local de votación: la mesa 84 del Colegio María Ana Mogas, de Paine.



Mediante un video compartido su cuenta de Twitter, el exdiputado sostuvo que “cuando publicaron las nóminas de los vocales, fue justo en la semana que me diagnosticaron con más fuerza el tema de Covid y terminé hospitalizado, por lo tanto, mi mente no estaba precisamente preocupada en el tema de los vocales y no reparé en esta designación”.



Remarcó que “ser vocal es un deber y lo voy a cumplir como corresponde, todos somos iguales ante la ley y espero que muchos republicanos asuman como vocales y que miles de voluntarios republicanos, y de otros partidos, se presenten como apoderados para cuidar los votos en esta elección”.



“Al igual que hace cuatro años, cuando fui apoderado de mesa en el Estadio Nacional para cuidar y velar por la transparencia en la elección de Sebastián Piñera, no tengo ningún problema en apoyar este proceso electoral y cumplir con mi deber, al igual que muchos chilenos que han sido convocados para ello”, añadió.



“Creo que es importante aprovechar esta instancia para difundir el proceso e incentivar a que sean millones los chilenos que vayan a votar y que también muchos se sumen como apoderados para, como digo, resguardar la transparencia de este acto electoral”, remarcó.

Ser vocal es un deber y este fin de semana lo cumpliremos como cualquier ciudadano.



Espero que se sumen miles de apoderados en todo el país y que millones de chilenos vayan a votar.



