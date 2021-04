Kast: “Una vez más el Gobierno se rinde ante la izquierda”

La decisión por parte del Gobierno de acatar la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que no acogió a tramitación el requerimiento interpuesto para frenar el proyecto de reforma para establecer un tercer retiro de pensiones, no deja de sumar críticas, incluso desde sectores más afines al Ejecutivo.



El presidente del Partido Republicano y excandidato presidencial, José Antonio Kast, consideró que el Mandatario se rindió antes de ejercer sus potestades.



“Una vez más, el gobierno se rinde incondicionalmente ante una izquierda ilegítima y una derecha cobarde. Un día triste más para Chile”, sostuvo el líder del Partido Republicano, quien compartió además un comunicado de su colectividad.



En la misiva, los republicanos manifestaron lamentar la decisión del TC, de no admitir a trámite el requerimiento contra lo que llamaron “un proyecto abiertamente inconstitucional”.



No obstante, los dardos en su mayoría fueron contra el Ejecutivo, al que acusaron de haber “desistido de ejercer sus atribuciones frente al Congreso” y de no “haber seguido adelante con la iniciativa que buscaba recuperar los fondos de pensiones que millones de chilenos han retirado y no van a tener nunca más. El daño a las pensiones de millones de chilenos es inconmensurable y será el legado triste de una administración que entró en fase terminal”.



Asimismo, llamaron a reducir importancia a las “derrotas políticas”, frente a la consecuencia con las ideas y convicciones, que consideran que fueron perdidas por el Gobierno.



“No importa cuántas derrotas políticas tenga un gobierno, lo más relevante es defender las convicciones al costo que sea, porque solo así podrá recuperar la mayoría política y social que ha perdido a lo largo de su gestión”, sostuvieron.



De manera más categórica, desde el partido señalaron que el Presidente, con esta decisión, “ha renunciado indeclinablemente al ejercicio del poder. Una rendición incondicional frente a una izquierda antidemocrática que por vías de hecho intenta usurpar el poder, y una derecha cobarde que puso el interés electoral antes que su compromiso con la Constitución y la ley”.