Kast y muerte de Lucía Hiriart: “No iría porque si es un funeral privado, es de la familia”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, al consultado en vivo sobre su eventual asistencia al funeral de Lucía Hiriart en un programa de ADN Radio, señaló que “algunos van a querer hacer un hecho político. Tiene que ir, no tiene que ir, y se van a llevar discutiendo horas y haciendo análisis político horas de las señales de si uno va o no va”.



Y añadió que “no iría porque si es un funeral privado, es de la familia”.



También fue consultado sobre un eventual cambio en su cierre de campaña y por los rumores sobre una cancelación del evento. “En esto tengo paz interior. Estamos en una campaña política que no se va a desviar por un hecho u otro hecho”, señaló.



Y agregó: “Yo creo que no vamos a ver la campaña ni para un lado ni para el otro, salvo que la izquierda trate de hacer un hecho político de esto, que se va a tratar, es evidente. Si la gente hoy comete desmanes, va a ser un hecho político y espero que no ocurra”.



Se refirió también a las celebraciones que se están llevando a cabo en distintos puntos del país por la muerte de Hiriart y de si haría un llamado especial a sus seguidores. “Las personas que están celebrando la muerte de una persona son de izquierda. Siempre he hecho un llamado al uso de la razón, al sentido común. Siempre me he esforzado porque las personas que adhieren a nuestra candidatura, siempre actúen desde la razón, nunca desde la violencia. Yo he sido objeto de violencia, violencia física, verbal, virtual, y nunca he respondido con la misma moneda”.



Finalmente, se refirió al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric: “Tiene que tomar una decisión. Esperaría que él también le pida a las personas que actúen con calma y con paz. El hecho de que se puedan eventualmente producir desórdenes, no le sirve al país”, dijo.