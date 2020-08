Kel revela presunta amenaza de muerte de “Nano” a Raquel Argandoña

En el testimonio entregado en el marco de la investigación contra Hernán Calderón Argandoña, Kel Calderón reveló una presunta serie de episodios de violencia protagonizados por su hermano “Nano”, entre ellos una amenaza de muerte contra su madre Raquel Argandoña.

Según precisa Glamorama en 2019 el estudiante se enojó mucho, porque su automóvil Camaro apareció en uno de los videos en la cuenta de Youtube de su madre.

“Eso le gatilló un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá ‘dile a la ma***ca cul*** que tiene seis horas para bajar el video o la mato'”, expresó Kel.

“Mi padre me llama desesperado, me dice ‘hija, ayúdame estoy desesperado, no sé cómo controlar a Hernán’. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado, porque le podía hacer daño a mi madre, me dijo ‘la va a matar’. Ahí yo llamo a mi madre y ella me dice ‘yo no pienso bajar (el mencionado video), no voy a dejar que un pendejo venga a amenazarme'”, agregó.

Se precisa que además de estas actitudes contra sus padres, el joven vivió enfrentamientos con su polola Rebeca Naranjo en el extranjero, mientras estaban de vacaciones.

“Golpeó a su pareja y le quitó el pasaporte, llegó la seguridad del hotel. Llamaron a la policía, mi padre intentó ayudarlo para que no se fuera preso en el extranjero. En eso Nano y Rebeca se arreglaron y se acabó ese problema”, dijo Kel.

La joven señaló también que una vez, mientras andaba en bicicleta, “Nano” golpeó a un sujeto que le exigió transitar por la ciclovía.

“Entonces Hernán lo enfrentó y según él, por su problema de que cree que todo el mundo se quiere comer a su polola, dijo que el señor dijo algo de la polola y comenzó a golpearlo con pies y puños en la cara, dejándolo muy lesionado”, remarcó.