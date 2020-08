Kínder obligatorio: Cámara rechazó cambios del Senado y pasó a comisión mixta

La Cámara de Diputados rechazó en tercer trámite constitucional las modificaciones hechas por el Senado al proyecto que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del kínder, por lo cual la iniciativa pasó a comisión mixta.



En la sesión participó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien criticó los cambios realizados en el Senado, frente a lo cual intentó apelar al compromiso que la Cámara tuvo al iniciar la tramitación de este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en enero de 2019.



Señaló que son las familias más vulnerables las que no envían a los niños y niñas, porque no lo encuentran necesario o porque creen que en casa están mejor cuidados. Sin embargo, a su juicio, la educación parvularia es un instrumento para modificar sus condiciones a futuro.



También participó la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, quien señaló que, actualmente, existen 6.500 niños que no asisten a kínder. Sin embargo, hay más de 150 mil vacantes en el sector público para recibirles y, además, la iniciativa cuenta con el presupuesto para implementar las condiciones necesarias.



Entre quienes respaldaron los cambios del Senado, criticaron que se imponga a las y los cuidadores llevar a niñas y niños a los establecimientos, sin hacerse cargo de cómo se ejecuta su traslado.



Además, argumentan que un 97% ya asiste al kínder, por lo que no parece un aporte establecer una obligatoriedad por ley, pues la inasistencia crónica no se debería a la ausencia de la norma.



Por el lado de la Cámara, la comisión mixta será integrada por los diputados Luis Pardo (RN), Juan Santana (PS) y Mario Venegas (DC), junto a las diputadas María José Hoffmann (UDI) y Camila Rojas (Comunes).