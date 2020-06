Kudelka: “Cometí un error en ir a Chile, no hice la previa que hago siempre”

El técnico argentino recordó su paso por la banca de la U, donde no logró demostrar lo hecho previamente en Talleres de Córdoba, y admitió que en ese momento "no estaba bien como persona". "Salí del club y a la semana me fui y empezamos a jugar Copa Chile", sostuvo el actual DT de Newell's Old Boys de Rosario.