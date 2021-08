Kurt Carrera mostró su molestia por críticas de Aranzazú Yankovic: “Puro cahuín”

Han pasado más de 20 años desde que se estrenó Adrenalina, pero ahora surgió una polémica relacionada con la teleserie. Es que tras recibir críticas por parte de la actriz Aranzazú Yankovic, el comediante Kurt Carrera respondió con todo.

Todo comenzó cuando la intérprete de 46 años conversó en el programa Milf de TV+ sobre el regreso de la producción juvenil a las pantallas. En la ocasión, recordó lo molesta que se sintió cuando Carrera ingresó al elenco.

“Yo en ese momento era una actriz seria, era insoportable. Ganó Kurt Carrera, que hoy es millonario, un gran comediante, y le va mucho mejor que a mí. Él no había hecho casting”, señaló sobre la entrada del actor, quien llegó por un concurso del programa Venga Conmigo e interpretó a su pareja.

Tras estas declaraciones, Carrera decidió dar su versión de los hechos y mostrar su molestia.

“Esta nota salió en ADN“, mostró el actor ante la cámara en un live con su colega Gustavo Becerra, quien decidió consultarlo por la polémica.

“Aranzazú Yankovic, de Adenalina, que fue mi pareja. En algún momento en Adrenalina yo era el doctor Mauricio. Tenía 20 y tantos años. En esta… habla de que le cargó que Kurt Carrera, un desconocido, entrara a la novela sin haber hecho casting, sin haberse ganado el papel. Que este actor se ganó el pase por un programa, que ganó un concurso. Y no hice el casting como ella lo hizo”, indicó.

“En el fondo es lo que todos los actores hablan ‘por qué entra un desconocido’, ¿Cachai? Pero yo soy actor, estudié teatro. No soy un modelo. Tengo cartón, no soy de cartón. Estudié teatro, pero ellos pensaban que yo era modelo, que a lo mejor entré de bonito y no, no soy así. No soy una cara bonita, tengo talento“, añadió entre bromas.

“Entonces ahora están todos hablando en las redes de que en esa época, hace 20 y tantos años, estaba esa pugna que yo no sabía y me entero ahora a los 46 años”, dijo el humorista.

Por último, Carrera dijo: “Puro cahuín, Aranzazú Yankovic, te lo digo a ti, que estás por ahí”.