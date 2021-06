La crítica de Orrego a Oliva: “No basta ser joven para encarnar la nueva política”

"No he hablado con la DC, con Orrego ni con nadie de su equipo, yo en lo personal tomé un decisión y es que en la segunda vuelta de gobernador regional como vecino de esta región no me voy a abstener y voy a ir a votar y voy a ir a votar por Claudio Orrego, porque creo que es una buena alternativa para gobernador regional, no es contra Karina Oliva, es porque creo que Orrego es una buena alternativa. Me gustaba más Catalina Parot (Evópoli) pero no pasó a segunda vuelta y por lo tanto, voy a votar Orrego", remarcó el abanderado presidencial de RN y el PRI.