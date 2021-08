La cruda autocrítica de Cañete en la U: “Si pienso que voy a ir a préstamo, soy un cobarde e hipócrita”

Marcelo Cañete arribó a inicios de temporada Universidad de Chile como el gran refuerzo de los azules, después de ser figura en Cobresal. Sin embargo, el volante no ha logrado cumplir con las expectativas.

Al mediocampista le pasó la cuenta una lesión que lo tuvo varias semanas alejado de las canchas, y a pesar de contar con la confianza del técnico Esteban Valencia, sigue siendo duramente cuestionado por los hinchas azules.

Por lo mismo, el ex Boca Juniors realizó una descarnada autocrítica por su contribución al equipo, pero aspira a elevar ostensiblemente su rendimiento. Además descartó que quiera salir en calidad de préstamo a fin de año.

“Mis expectativas son mejorar, ser protagonista con este club, peleando campeonatos, creando el fútbol de este equipo, entreno para eso y como dije levantando una copa a fin de año. Si pienso que a fin de año me voy a ir a préstamo soy un cobarde y un hipócrita y no debería estar sentado y entrenando de la manera que lo hago, no tengo pensado eso y nada, es todo lo contrario”, explicó Cañete.

En esa misma línea, añadió que “estoy enfocado en mejorar. Lo más importante es el equipo. Obviamente tengo que mejorar y aparecer cuando las cosas están difíciles, porque es mi responsabilidad”.

Para finalizar, concluyó que “estoy feliz de estar acá. Es un gran club, me han demostrado mucho cariño y respeto. Esto es largo. No tengo dudas que me va a ir bien. Con trabajo y paciencia, aprendiendo de cada partido”.