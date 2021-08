La dura respuesta de exniña símbolo de la Teletón a dichos de Malucha Pinto

Valeria Arias, quien fue “niña símbolo” de la segunda edición de la Teletón en 1979, se refirió a los dichos de la convencionalista Malucha Pinto mediante un video.

La constituyente en conversación con el programa “Estallido cultural” causó polémica luego que afirmara: “El país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente”.

En ese marco, fue cuestionada por la expanelista de televisión, Marcela Vacarezza, quien afirmó “ojalá nunca tenga que recurrir a ella”, y también por Paty Maldonado, quien aseguró que “la señora Malucha Pinto era totalmente desconocida, era una actricita más del montón de actrices ¿Cómo se hizo conocida? En televisión, en Canal 13, en Sábado Gigante, donde estaban los Eguiguren… o sea, Sábado Gigante le dio de comer”.

DICHOS DE VALERIA

En ese marco, Valeria afirmó: “Yo fui paciente de la Teletón (…) y quiero contarles la verdad de lo que es el Estado. Actualmente, siendo adulto, un adulto se demora postulando al Senadis, ocho años en obtener su par de prótesis. Eso quiere decir que se arrastra en su silla de ruedas por ocho años”, comenzó diciendo.

Sumado a ello, argumentó que “por eso es importante la Teletón, porque la sociedad civil se organiza en un acto de libertad, donde cada persona saca de su bolsillo, porque quiere darle una clínica privada, una atención de lujo a la Teletón”.

“Además de eso, que el Estado me saque plata de mi bolsillo para que la constituyente Malucha Pinto esté bailando la ronda de San Miguel, me duele, porque es mi platita y me cuesta ganármela. He trabajado toda mi vida”, agregó.

Al cerrar, Valeria aseguró que “yo no quiero que desaparezca la Teletón, porque la Teletón le da dignidad a la infancia de los niños en Chile”.

Revisa la declaración