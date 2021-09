La leyenda de Abba regresa tras 40 años: El grupo sueco anuncia un nuevo disco con 10 canciones

Tras 40 años fuera de los escenarios, el legendario grupo Abba sorprendió anunciando su retorno al anunciar un nuevo disco con 10 nuevos temas.

“Voyage”, se llama el flamante álbum de la banda de pop sueco que se había disuelto en 1984, pero que ahora vuelve en gloria y majestad.

Cabe destacar que Abba ya reveló los nombres dos temas este jueves en la conferencia de prensa del sorpresivo anuncio: “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”. La idea de realizar un nuevo álbum surgió luego de realizar un exclusivo concierto.

“Al principio eran dos canciones, luego dijimos ‘bueno, quizás podríamos hacer unas cuantas más'”, expresó el músico Benny Andersson.

Agnetha Faltskog añadió que “cuando volvimos al estudio no tenía idea qué esperar. Pero el estudio de Benny es un lugar tan amigable y a salvo, ¡Y antes de que lo supiera lo estaba pasando muy bien!. Se me hace difícil creer que finalmente ha llegado el momento para compartir esto con el mundo”. “Voyage” se podrá escuchar a partir del 5 de noviembre.