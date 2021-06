La molestia de los locatarios y trabajadores del Mercado Central por la nueva Cuarentena en Santiago

El Ministerio de Salud anunció este jueves, en su balance diario, que la comuna de Santiago volverá a Cuarentena este sábado 5, a las 5 AM, debido a su alta cantidad de contagios -la tercera con más casos activos de covid-19 a nivel país-, situación que obligará a los restaurantes a cerrar sus puertas hasta volver a fase 2.



La medida no cayó nada bien en los trabajadores del Mercado Central. Tanto locatarios de restaurantes como de tiendas comerciales acusan que sus clientes han disminuido por la pandemia y que el nuevo cierre puede ser un golpe final.



En declaraciones a 24 Horas, funcionarios del recinto dejaron consignas como “a nosotros nos afecta un montón, es difícil sostener el negocio” o “¿quién nos ayuda a nosotros? ¿quién paga la patente y los arriendos?”.



Gladys Carrá, presidenta de locatarios del Mercado Central, afirmó a Radio Biobío que muchos locales pidieron créditos bancarios para la reapertura, los cuales no han podido ser cancelados: “Vamos a caer en un hoyo. No sabemos cuándo nos abren de nuevo, dijeron la otra vez quince días y estuvimos dos meses. La otra vez dijeron un mes y estuvimos diez meses. De 120 empleados que tenía, ahora tengo 60, la mitad”.



Mientras que el administrador del Mercado Central, Sergio Olivares, indicó a la citada emisora que si bien no todos los locales son restaurantes, de igual forma se verán afectados por la medida.



“El 60% de los 241 locales son restaurantes. También tenemos a los que venden artesanías, los locales de turismo quebraron. Antes de la pandemia botábamos 12 toneladas de basura diarias, ahora solo 2 toneladas cada dos días”, consignó Olivares.