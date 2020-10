La Moneda conmemora fallo de La Haya por diferendo marítimo con Bolivia

El Presidente Piñera encabezó en La Moneda la conmemoración de los dos años del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que deshechó el reclamo boliviano, que aspiraba a obligar a Chile a negociar una salida al mar.



En el encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; la subsecretaria de RREE, Carolina Valdivia; los agentes del caso, Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y Claudio Grossman, así como también el coagente Alfonso Silva y los excancilleres Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz y Roberto Ampuero.



En la ocasión, el Mandatario rememoró la resolución del tribunal, que estableció que Chile no posee obligación de negociar su territorio, su mar o su soberanía, por lo que nunca ha incumplido ninguna obligación en esta materia.



El ministro Allamand señaló que “a partir de este fallo podemos empezar a vislumbrar un futuro distinto con Bolivia. Nosotros hemos planteado que vamos a impulsar una política de aproximación progresiva para ir avanzando en una colaboración mayor, económica, social y cuando corresponda, política, pero eso tiene como punto de partida el respeto al tratado de 1904 y al fallo de La Haya”.



A su vez, el excanciller Heraldo Muñoz, quien a su vez es presidente del PPD, apuntó que “este es un tema que une al país porque se trata de defender la soberanía y por eso he aceptado la invitación del Presidente. Este juicio histórico pasará a los anales de la diplomacia y deshechó cualquier deuda supuesta con el país vecino”.



Según el canciller del gobierno de Michelle Bachelet, “La Haya deshechó totalmente la demanda marítima de Bolivia contra nuestro país, que pretendía soberanía basada en una supuesta obligación de negociar. Eso quedó absolutamente zanjado, no existe ninguna obligación de Chile respecto de Bolivia y existe un tratado, de 1904, que es la piedra angular en las relaciones bilaterales”.



“Chile no tiene ninguna deuda con Bolivia”, remarcó.