La Moneda y encuesta CEP: “Lo responsable no necesariamente es lo más popular”

La Moneda reaccionó a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que reveló un escaso 9% de aprobación tanto para los miembros del Gobierno como para la gestión del Presidente Sebastián Piñera.



El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, resaltó que el Ejecutivo no es la única institución con baja aprobación y lamentó el poco reconocimiento al esfuerzo económico y a la vacunación, la cual “es reconocida a nivel mundial”.



“Cuando uno revisa esta encuesta y otras encuestas, uno se da cuenta que hay distintas instituciones que no tienen el nivel de aprobación que uno quisiera. Hay que pensar qué está pasando, que la gente siente que las instituciones no están llegando de la manera que la gente quisiera”, comenzó.



Delgado señaló que “muchas veces hay críticas al funcionamiento de distintas instituciones y yo creo que efectivamente a nosotros como Gobierno nos gustaría que las encuestas dieran cuenta del trabajo día a día que estamos realizando en distintas materias”.



“En la crisis sanitaria, por ejemplo, nos gustaría que hubiese más reconocimiento a la gestión de las vacunas que nos está permitiendo también tener un liderazgo a nivel mundial, nos gustaría también que se reconociera más el esfuerzo económico y fiscal que se ha hecho en transferencias (…) nos gustaría que eso se viera reflejado y el desafío es justamente que sigamos trabajando y comunicando lo que estamos haciendo”, agregó.



En esa línea, el secretario de Estado señaló que “a veces lo responsable no necesariamente es lo más popular y nuestra responsabilidad como Gobierno es seguir trabajando en el marco de la institucionalidad y por supuesto, en ese marco a veces hay un grado de incomprensión de las personas que a veces están esperando una acción de alguna institución o del gobierno en particular”.



De todas formas, el ministro aclaró que “no he dicho que puntualmente esta encuesta obedece a una foto, un momento en particular, yo estoy diciendo que si uno analiza en general las encuestas hace mucho tiempo hay ciertas instituciones que lamentablemente a veces no tienen las aprobaciones que nosotros quisiéramos. Nosotros trabajamos todo el día para que la gente pueda percibir que en distintos ámbitos hay una mejor calidad de vida, y nuestro desafío es juntar más el dato con la percepción”.



Consignar que en los lugares más bajos de la encuesta CEP se ubicaron el Ministerio Público y la Televisión (11%), el Gobierno (9%), el Congreso (8%) y los partidos políticos (2%), mientras que la PDI (53%), las radios (51%) y las FF.AA. (37%) lideraron la aprobación.



CORTE PENAL INTERNACIONAL



Por otro lado, Rodrigo Delgado comentó la decisión de la denuncia contra el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en el marco del estallido social.



Al respecto, aseguró que el Gobierno siempre ha respetado los derechos humanos. “Lo hizo por ejemplo en el último aniversario de Carabineros de Chile con respecto al apego irrestricto, al cumplimiento en los protocolos justamente en cuanto a Derechos Humanos se refiere, siempre ha hecho un llamado a la verdad y la justicia en este respecto”, sostuvo.



“Las causas que están se han investigado y las causas que están pendientes otro poder del Estado como la Justicia y el ordenamiento que existen en esa materia en Chile lo va a investigar. Siempre el Gobierno se va a apegar a aquello, no solamente el Presidente, sino que todos quienes somos autoridades”, agregó.



Finalmente, el ministro descartó referirse directamente a la denuncia porque “fue una noticia que salió hoy y una vez que esté el texto y se pueda revisar será seguramente contestará en su mérito”.